В Агдаме проведено расследование по факту распространения ложной информации о минах

БАКУ /Trend/ - Касательно распространенной на некоторых страницах социальных сетей информации о формировании видеокадров минирования различных районов Агдамского района, проведено расследование.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики установлено, что Эмин Наджафзаде (1999 года рождения), снимая видео вблизи села Баш-Гервенд Агдамского района, утверждал, что на этих незаминированных территориях по указанию руководства Международного фонда евразийской прессы были размещены различные знаки и нерабочие мины, якобы с целью показать наличие угрозы.

Сообщается, что указанная организация не принимала участия в разминировании на этих территориях. На указанной территории уполномоченными государственными органами проведены работы по разминированию, в то же время постоянно осуществляется мониторинг с целью предотвращения опасности.

Необоснованные и неправдоподобные утверждения, выдвинутые Эмином Наджафзаде на почве личных предубеждений и из-за его недовольства, возникшего во время рабочих отношений в качестве бывшего сотрудника упомянутого фонда, вызвали серьезную озабоченность и тревогу в обществе, а также бросили тень на обеспечение безопасности населения.

Согласно статье 22 Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре", Эмин Наджафзаде был вызван в прокуратуру Тертерского района и предупрежден", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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