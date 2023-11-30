Представительство ВОЗ в Азербайджане обратилось к населению

БАКУ /Trend/ - Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане призвало население сделать прививку от кори.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации представительства в аккаунте социальной сети X.

Было отмечено, что по сравнению с 2021 годом число случаев заражения корью в мире в прошлом году увеличилось на 18%, а число смертей - на 43%.

"Корь продолжает оставаться серьезной угрозой для здоровья детей. Когда охват вакцинацией против кори ниже 95%, существует риск широкого распространения болезни для всех стран и сообществ. Корь более опасна для детей младше 5 лет. Это заболевание может привести к пневмонии, энцефалиту (воспалению мозга) и смерти", - говорится в публикации.

Как сообщили в представительстве ВОЗ в Азербайджане, вакцина против кори является одной из самых эффективных. Две дозы вакцины на 97% эффективны для предотвращении кори пожизненно.

Было отмечено, что с 2000 по 2022 год вакцина против кори спасла жизни 57 миллионов человек во всем мире.

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