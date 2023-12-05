В Азербайджане разработаны 74 новые программы профобразования

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет показатель приема в учебные заведения профобразования вырос почти на 50%.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что 89% обучающихся на этой ступени получают образование на основе госзаказа.

В соответствии с требованиями рынка труда разработаны 74 новые программы профессионального образования, добавлено 95 новых специальностей, сказал Али Асадов.

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