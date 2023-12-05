Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане разработаны 74 новые программы профобразования

Общество Материалы 5 декабря 2023 17:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане разработаны 74 новые программы профобразования

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет показатель приема в учебные заведения профобразования вырос почти на 50%.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что 89% обучающихся на этой ступени получают образование на основе госзаказа.

В соответствии с требованиями рынка труда разработаны 74 новые программы профессионального образования, добавлено 95 новых специальностей, сказал Али Асадов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости