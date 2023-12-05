Ряд сел Шушинского района будут переданы Ходжалинскому району

БАКУ /Trend/ - Ряд сел, входящих в административно-территориальное деление Шушинского района, планируется включить в административно-территориальное деление Ходжалинского района.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в законопроекте "О частичных изменениях административно-территориального деления Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, планируется включение сел Малыбейли (сельский административный округ Малыбейли), Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар (сельский административный округ Гушчулар) Шушинского района в состав Ходжалинского района.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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