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На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию - Эмин Гусейнов

Общество Материалы 5 декабря 2023 19:20 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию - Эмин Гусейнов

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

."В Агдаме от мин очищены 34,8 процента территории, в Физули - 33 процента, в Тертере - 27 процентов, в Ходжавенде - 6,5 процента, в Ходжалы - 16 процентов", - сказал Гусейнов

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров на освобожденные территории Азербайджана.

Они принимают участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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