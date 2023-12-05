На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию - Эмин Гусейнов

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

."В Агдаме от мин очищены 34,8 процента территории, в Физули - 33 процента, в Тертере - 27 процентов, в Ходжавенде - 6,5 процента, в Ходжалы - 16 процентов", - сказал Гусейнов

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров на освобожденные территории Азербайджана.

Они принимают участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.