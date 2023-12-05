За год в Агалы переселено 175 семей - Вахид Гаджиев

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Процесс переселения в Агалы начался еще в 2022 году, за год в село было переселено в общей сложности 175 семей, или 871 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев в ходе конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».

"В Агалы вернувшиеся семьи обеспечены услугами здравоохранения, доступом к чистой воде, экологически чистой энергии, достойной работой и другими возможностями. Для облегчения доступа к общественным услугам имеются сервисный центр "Агалы", школа, детский сад, банк, почтовое отделение, объекты общественного питания и т.д.", - сказал он.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы». В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.