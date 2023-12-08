Азербайджан приглашен к участию в Евразийском женском форуме

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2024 года состоится четвертый Евразийский женский форум и мы приглашаем Азербайджан принять участие.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России в Милли Меджлисе (парламент).

“Евразийский женский форум - это крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Первый форум состоялся в 2015 году и приобрел глобальный характер, продемонстрировав возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности, решении важных социально-экономических и гуманитарных проблем. Четвертый форум состоится 18-20 сентября 2024 года и мы приглашаем Азербайджан принять участие”, - сказал он.