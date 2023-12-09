Обнародована последняя ситуация в школах Нахчывана по заболеваемостью корью

БАКУ /Trend/ - В настоящее время нет тревожных моментов, связанных с корью, которые могли бы серьезно повлиять на посещаемость в школах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Эльхан Наджафов.

Он отметил, что министерства здравоохранения и образования регулярно обмениваются информацией по ситуации в связи с инфекционными заболеваниями, в том числе корью.

"Учебные заведения направляют информацию о состоянии здоровья учащихся в минздрав, если есть какие-либо соответствующие симптомы заболевания - температура или высыпания. На данный момент можно сказать, что в очень небольшом проценте случаев, наблюдаемых нами, это симптомы кори", - сказал Наджафов.

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