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Задержан Теймур Керимов

Общество Материалы 12 декабря 2023 13:24 (UTC +04:00)
Задержан Теймур Керимов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками полиции задержан Теймур Керимов, представлявшийся руководителем одного из интернет-каналов.

Как сообщает во вторник Trend, 11 декабря на основании поступивших жалоб от нескольких граждан в отношении Теймура Керимова было возбуждено уголовное дело по статье 182 (Вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Проводятся следственные действия.

Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

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