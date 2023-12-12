БАКУ /Trend/ - Сотрудниками полиции задержан Теймур Керимов, представлявшийся руководителем одного из интернет-каналов.
Как сообщает во вторник Trend, 11 декабря на основании поступивших жалоб от нескольких граждан в отношении Теймура Керимова было возбуждено уголовное дело по статье 182 (Вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Проводятся следственные действия.
Информацию подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.
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