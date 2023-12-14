В Азербайджане будут приняты меры в связи с опозданием машин скорой помощи

БАКУ /Trend/ - Будут приниматься меры в связи с опозданием машин скорой помощи.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции.

Он отметил, что цель агентства заключается в том, чтобы сделать медицинские услуги, предоставляемые в рамках страхования, доступными для населения.

"Все меры, принимаемые агентством, направлены на своевременное оказание качественных услуг гражданам. По этой причине агентство оказывает поддержку в улучшении материально-технической базы больниц.

После внедрения страхования было куплено 349 машин скорой помощи.

Если до введения обязательного медицинского страхования удовлетворяемая часть потребности в скорой помощи составляла 40 процентов, то в настоящее время она составляет 64 процента", - добавил он.

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