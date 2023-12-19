В Баку проходит VIII заседание региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала свою работу очередная VIII сессия Региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

В повестке дня двухдневной сессии - обсуждение путей устойчивого управления водными бассейнами и водными биологическими ресурсами в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР), изучение рыбных ресурсов во внутренних водоемах стран региона, разработка региональных принципов управления рыбными хозяйствами и принятие документов.

Азербайджан, Турция, Кыргызстан и Таджикистан представлены на сессии в качестве членов комиссии, а Россия, Узбекистан, Грузия, Украина, Казахстан и Монголия - в качестве наблюдателей.

В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики, председатели агентств по государственным водным ресурсам, продовольственной безопасности Азербайджана, развитию малого и среднего бизнеса и резидент-координатор ООН в Азербайджане.

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