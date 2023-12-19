Определены границы муниципальных и государственных земель в Шамахы, Агсу и Гобустане

БАКУ /Trend/ - По Шамахинскому, Агсуинскому и Гобустанскому районам создана подробная кадастровая база данных о землях и недвижимом имуществе на общей площади 332 тысячи 73 гектара.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Государственная служба Азербайджана по вопросам имущества.

Было отмечено, что в результате работ по кадастровому учету определены границы муниципальных и государственных земель.

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики продолжает просветительские мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений земельного законодательства. Очередное зональное совещание, посвященное управлению земельными ресурсами и имуществом, было проведено в Шамахы. В зональном совещании приняли участие ответственные работники местных органов исполнительной власти Шамахинского, Агсуинского и Гобустанского районов, представители соответствующих государственных структур, муниципалитетов. Всего за 2022 год и 11 месяцев 2023 года Государственной службой по вопросам имущества в ходе мониторинга в указанных районах выявлено и задокументировано 194 факта нарушений земельного законодательства. За этот период составлено 106 административных протоколов о нарушениях земельного законодательства в отношении соответствующих землепользователей. Было отмечено, что по Шамахинскому, Агсуинскому и Гобустанскому районам создана подробная кадастровая база данных о землях и недвижимом имуществе на общей площади 332 тысячи 73 гектара. В результате работ по кадастровому учету были определены границы муниципалитетов, государственных земель, подготовлены и представлены карты 75 административно-территориальных округов по этим городам и районам.

На зональном совещании были представлены результаты работ по электронному кадастровому учету земель по городу Шамахы. На мероприятии была подчеркнута важность принятия серьезных мер по предотвращению нарушений земельного законодательства, необходимость расширения совместной деятельности с соответствующими государственными органами в этой области.

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