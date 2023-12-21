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На освобожденных территориях Азербайджана будут построены офисы азербайджанского общества Красного Полумесяца

Общество Материалы 21 декабря 2023 11:10 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана будут построены офисы азербайджанского общества Красного Полумесяца

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от армянской оккупации территориях будут построены офисы азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC).

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев во время выступления на внеочередном XXVI генеральном собрании Организации.

Так, в рамках проекта "Великое возвращение" ожидается, что AzQAC построит офисы в трех городах.

Исполнительный секретарь особо подчеркнул вопрос оказания помощи населению, проживающему в Карабахском экономическом районе, в рамках гуманитарной политики AzQAC после антитеррористических мероприятий локального характера, которые были проведены азербайджанской армией в сентябре текущего года.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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