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Состоялась церемония подписания Соглашения о проведении XIII сессии Всемирного градостроительного форума в Баку

Общество Материалы 22 декабря 2023 11:50 (UTC +04:00)
Состоялась церемония подписания Соглашения о проведении XIII сессии Всемирного градостроительного форума в Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

Как сообщает в пятницу Trend, соглашение подписали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф.

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