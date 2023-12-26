Вскоре процесс "Большого возвращения" охватит Ходжалы и Шушу - госкомитет

БАКУ /Trend/ - 26 декабря председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с бывшими вынужденными переселенцами из Ходжалинского района, потерявшими обоих родителей, и жителями села Малыбейли Шушинского района.

Как сообщили Trend в комитете, было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях по поручению Президента Ильхама Алиева проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, началось возвращение вынужденных переселенцев.

Было доведено до внимания, что реализация мер, предусмотренных I Государственной программой "Большого возвращения", позволит возродить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, обеспечить устойчивое заселение и занятость населения на этих территориях, а также отмечено, что вскоре начнется безопасное и достойное возвращение в родные края жителей Ходжалы и города Шуша. Было подчеркнуто, что глава государства держит под личным контролем ход восстановительно-строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, создание благоприятных условий жизни для возвращающегося населения. На сегодня в родные края вернулись более 4500 бывших вынужденных переселенцев, и вскоре процесс "Большого возвращения" охватит Ходжалы и Шушу. Жители Ходжалы и города Шуша поблагодарили главу государства и Вооруженные силы Азербайджана за полное восстановление государственного суверенитета страны, почтили память шехидов.

Председатель Госкомитета также выслушал обращения граждан, предварительно записавшихся на прием, ответил на их вопросы. Обращения граждан касались в основном вопросов улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов. Гражданам сообщили, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.

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