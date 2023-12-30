В Азербайджане в праздничные дни служба скорой медицинской помощи будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В нерабочие дни в связи с празднованием Нового года Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили в субботу Trend в TƏBİB, в нерабочие дни будет создано дежурство, состоящее из лиц, ответственных за контроль скорой медицинской помощи, количество врачебных бригад будет организовано в соответствии со штатом службы.

"В Баку около 150 бригад службы приведены в полную служебную готовность. Они полностью обеспечены лекарственными препаратами и прочими необходимыми медикаментами.

По причине того, что в нерабочие дни в Баку в связи с Новым годом наблюдается рост числа гостей, особенно из зарубежных стран, будет организовано соответствующее обеспечение.

Для справки отметим, что пункты вакцинации будут работать в праздничные дни", - говорится в сообщении TƏBİB.

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