В Азербайджане начато расследование в связи с кадрами, на которых девушку насильно выдают замуж (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры свадебной церемонии в Азербайджане, на которых молодая девушка насильно выдается замуж.
Как сообщает в среду Trend, полиция уже начала расследование в связи с упомянутыми кадрами, на которых отчетливо видно, что девушку принуждают к этому шагу.
Общественности будет предоставлена подробная информация о вышеуказанном происшествии.
Отметим, что пока нет информации о том, где и когда был снят данный инцидент.
Представляем вниманию читателей данные кадры.
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