Названо число преступлений, совершенных в прошлом году в Баку

БАКУ /Trend/ - Органами прокуратуры и внутренних дел города Баку обеспечено раскрытие 87,4% из зарегистрированных в 2023 году 15 759 преступлений. Об этом сказал сегодня генеральный прокурор Кямран Алиев на оперативном совещании прокуратуры города Баку по итогам 2023 года, сообщает Trend.

Было отмечено, что обеспечено раскрытие 50 из 51 умышленного убийства, и всех 23 попыток совершения умышленного убийства, совершенных в 2023 году, а также 1 умышленного убийства, остававшегося нераскрытым с прошлых лет. Органами прокуратуры города за отчетный период завершено предварительное расследование по 279 уголовным делам, из них 197 направлены в соответствующие суды для рассмотрения.

По уголовным делам, предварительное расследование по которым завершено, было обеспечено возмещение в общей сложности 5 млн 141 тыс. 511 манатов, или 71,9% материального ущерба из 7 млн 151 тыс. 170 манатов ущерба, нанесенного государству, физическим и юридическим лицам.

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