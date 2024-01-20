В Азербайджане названа сумма возмещения в рамках уголовных дел ущерба в связи с порчей чужого имущества

БАКУ /Trend/ - За 2023 год по уголовным делам, расследование которых было завершено, по материальному ущербу в связи с порчей чужого имущества в общей сложности на 91 миллион 555 тысяч 723 маната было обеспечено возмещение ущерба в размере 36 миллионов 118 тысяч 014 манатов.

Об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, сообщает Trend.

"В целях возмещения ущерба было обеспечено наложение ареста на имущество на сумму 43 миллиона 180 тысяч 362 манатов по уголовным делам, расследование которых завершено. По уголовным делам, производство по которым было прекращено за истекший период, материальный ущерб в связи с порчей чужого имущества на сумму 13 миллионов 926 тысяч 714 манатов возмещен в полном объеме. Из уголовных дел, расследование которых завершено, 114 дел в отношении 211 лиц направлены в суды по тяжким преступлениям, 8 дел в отношении 12 лиц - в военные, а 102 уголовных дела в отношении 113 лиц - в районные (городские) суды", - отмечалось на совещании.

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