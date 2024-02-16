В Азербайджане устанавливаются новые правила подключения к системе водоснабжения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила подключения строительных объектов к системе водоснабжения.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О водоснабжении и водоотведении", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, подключение объектов строительства к системе водоснабжения или замена точки подключения в связи с дополнительным спросом будет осуществляться на основании договора подключения, а заказчику будет выдано техническое условие, являющееся составной частью договора подключения.

За подключение объектов строительства к системе водоснабжения заказчик произведет оплату услуги за подключение объекта к водоснабжению.

Плата за услугу подключения и проектирования взимается с бытовых абонентов и для существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска до 100 кубометров (включительно), а для строительных монтажных работ и физического подключения (включая расходы, понесенные на использованные товары и материалы) к существующей сети предприятиями водоснабжения и канализации, для существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска более 100 кубометров - по выбору заказчика за проектирование водохозяйственными и канализационными предприятиями в соответствии с техническими условиями, за проведение строительно-монтажных работ и физического подключения к системам водоснабжения и водоотведения - взимается сумма, определенная органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти

После оплаты заказчиком услуги по подключению бытовых абонентов и существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска до 100 кубометров (включительно) к системе водоснабжения, подготовка технических условий, проектной документации и строительные монтажные работы будут осуществляться предприятиями водоснабжения.

Для подключения к системе водоснабжения существующих или строящихся объектов с требуемым суточным объемом выпуска свыше 100 кубометров заказчиком производится оплата услуг по подключению, а разработка проекта систем водоснабжения и строительно-монтажные работы от строительных объектов до точки подключения к системам водоснабжения будут осуществляться подрядчиком по выбору заказчика, либо предприятиями водоснабжения за счет заказчика.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!