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Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема

Общество Материалы 18 февраля 2024 17:56 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Баку.

Как передает Trend, в последний день соревнований Мурад Фатиев, выступавший в весовой категории 90 кг, победил венгра Кристиана Тота и поднялся на первую ступеньку пьедестала почета.

Вугар Талыбов, выступавший в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль у француза Алексиса Матею.

Сегодня еще один член сборной Азербайджана Джамал Гамзатханов (100 килограммов) поборется за золотую медаль.

Отметим, что ранее Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Цкаев (81 килограмм) завоевали золотые медали, Омар Раджабли (81 килограмм) завоевал серебряные медали, Балабек Агаев (60 килограммов) и Яшар Наджафов (66 килограммов) завоевали бронзовые медали.

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