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Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)

Общество Материалы 18 февраля 2024 20:16 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», прошедшем в Баку.

Как передает Trend, d последний день соревнований Джамал Гамзатханов, выступавший в весовой категории +100 кг, победил россиянина Валерия Ендовицкого и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.

Среди других членов сборной "золото" завоевал Джамал Гамзатханов, Вугар Талыбов (90 килограммов) завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир "Большого шлема" с восемью медалями.

Отметим, что ранее Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Цкаев (81 килограмм) завоевали золотые медали, Омар Раджабли (81 килограмм) завоевал серебряные медали, Балабек Агаев (60 килограммов) и Яшар Наджафов (66 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)
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