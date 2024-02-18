Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», прошедшем в Баку.

Как передает Trend, d последний день соревнований Джамал Гамзатханов, выступавший в весовой категории +100 кг, победил россиянина Валерия Ендовицкого и поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.

Среди других членов сборной "золото" завоевал Джамал Гамзатханов, Вугар Талыбов (90 килограммов) завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир "Большого шлема" с восемью медалями.

Отметим, что ранее Хидаят Гейдаров (73 килограмма) и Зелим Цкаев (81 килограмм) завоевали золотые медали, Омар Раджабли (81 килограмм) завоевал серебряные медали, Балабек Агаев (60 килограммов) и Яшар Наджафов (66 килограммов) завоевали бронзовые медали.