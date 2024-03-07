В Шуше прошло мероприятие по организации профподготовки населения (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Шуше при совместной организации Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики по Карабахскому экономическому району, за исключением Шушинского района, в рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" состоялся "круглый стол" на тему "Организация профессионального обучения населения".

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие заместитель специального представителя Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району, за исключением Шушинского района, Башир Гаджиев, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики по Шушинскому району, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, других государственных структур и частных учебных заведений.

Было подчеркнуто, что подобные мероприятия оказывают важную поддержку в обеспечении занятости граждан, переселяющихся в освобожденные от оккупации регионы. Было отмечено, что в рамках рабочей группы госпрограммы "Большого возвращения" было проведено исследование (демографические, трудовые и социальные показатели), встречи с 256 работодателями, изучен спрос на рабочую силу, и уже обеспечена занятость 1495 человек, продолжается работа по обеспечению занятости 979 человек.

Участникам мероприятия была предоставлена информация о профессиональных курсах, которые госагентство планирует организовать для жителей освобожденных от оккупации территорий для освоения новых профессий. Было отмечено, что на начальном этапе планируется привлечение к профессиональной подготовке 12 тысяч человек. Карабахский региональный центр профессиональной подготовки, открывшийся в Барде в прошлом году, играет важную роль в этой области.

Среди тем обсуждения были такие, как привлечение частных учебных заведений к деятельности на освобожденных от оккупации территориях, поддержка государственными органами деятельности этих учреждений на освобожденных территориях. Были обсуждены предложения по повышению занятости и организации профессиональной подготовки.

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