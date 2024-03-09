Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при, проходящем в австрийском Линце.

Как передает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 кг, уступил в финале представителю Молдовы Адилю Османову.

Вступившая в борьбу сегодня Айтадж Гардашханлы (63 кг) завершила соревнования без медали.

Накануне неудачные результаты показали и другие члены сборной Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Велиева (обе 52 кг).

Джамал Гамзатханов (+100 кг) вступит в борьбу 10 марта.

В турнире принимают участие 568 спортсменов из 82 стран.