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Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при

Общество Материалы 9 марта 2024 22:37 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал серебряную медаль на турнире Гран-при, проходящем в австрийском Линце.

Как передает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 73 кг, уступил в финале представителю Молдовы Адилю Османову.

Вступившая в борьбу сегодня Айтадж Гардашханлы (63 кг) завершила соревнования без медали.

Накануне неудачные результаты показали и другие члены сборной Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Велиева (обе 52 кг).

Джамал Гамзатханов (+100 кг) вступит в борьбу 10 марта.

В турнире принимают участие 568 спортсменов из 82 стран.

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