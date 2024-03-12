В Баку состоялись общественные обсуждения на тему родственных браков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись общественные обсуждения на тему родственных браков, организованные совместно Государственным комитетом Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей, Центром социальных исследований и "Xalq qəzeti".

Как сообщает во вторник Trend, в них приняли участие руководители структур, организовавших обсуждения, депутаты, представители государственных структур и гражданского общества, эксперты.

Выступая на мероприятии, председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Оруж отметил, что больше всего родственных браков зафиксировано в северной Африке и в регионах южнее Сахары, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии. "В Пакистане и Индии эти показатели составляют 73 и 60 процентов соответственно. Согласно последнему отчету ЮНИСЕФ и его оценке детской смертности за 2017 год, в Пакистане самый высокий уровень неонатальной смертности в мире - 46 смертей на 1000 человек", - сказал он.

На мероприятии было отмечено, что со стороны государства принимаются необходимые меры по обсуждаемой теме. Вносятся изменения в законодательство, принимаются новые документы, проводится просветительская работа. Однако, несмотря на это, существующие в некоторых семьях стереотипы порой все еще приводят к заключению родственных браков. В связи с этим, учитывая последствия таких браков, было предложено внести соответствующие изменения в статью 12 Семейного кодекса Азербайджанской Республики.

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