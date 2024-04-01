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Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы

Общество Материалы 1 апреля 2024 13:21 (UTC +04:00)
Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Установлена личность еще одного человека, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы. Это житель Ханкенди Магеррамов Вагиф Джамиль оглы 1951 года рождения.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, в ходе раскопок, проведенных в рамках капитальных восстановительно-строительных работ в освобожденном от оккупации центре города Ходжалы (вблизи бывшей ковровой фабрики), продолжаются исследования в связи с фактом обнаружения массовых человеческих останков в захоронении.

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