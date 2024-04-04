Состоялся матч между футбольными командами ампутантов «Карабах» и «Нефтчи» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Человечество столкнулось с минной проблемой, и для сохранения проблемы в центре внимания мирового сообщества, просвещения людей об опасности мин и усиления борьбы с минами 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, с 2022 года ООН начала отмечать этот день под девизом «Безопасное место, безопасный шаг, безопасный дом».

Как сообщает Trend, в рамках 4 апреля на Бакинском олимпийском стадионе состоялся матч между футбольными командами ампутантов «Карабах» и «Нефтчи», организованный совместно Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана.

Проведение футбольных матчей среди команд, состоящих из людей, пострадавших в результате разрывов наземных мин, имеет большое значение для реинтеграции жертв мин в общество и обеспечения массового просвещения о минной опасности посредством футбола.

Отметим, что сборная Азербайджана среди инвалидов-ампутантов заняла второе место в дивизионе D Лиги наций, проходившей в Шотландии в 2023 году, организованной Европейской федерацией футбола для инвалидов-ампутантов и вышла в финал чемпионата Европы, который пройдет в 2024 году во Франции.

Напомним, что с начала 44-дневной войны и по сегодняшний день жертвами разрывов мин в Азербайджане стали 350 человек. 65 человек погибли, 285 человек получили ранения. Всего в результате армянского минного террора с 1991 года по сегодняшний день в Азербайджане пострадали 3429 человек, большинство из которых являются мирными гражданами (358 — дети и молодежь, 38 — женщины).

ФОТО: Заур Мустафаев