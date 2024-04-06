Новые судьи, назначенные в Верховный суд Азербайджана, представлены коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня коллективу Верховного суда Азербайджана были представлены новоназначенные судьи Аида Гусейн и Тейюб Мухтаров.

Выступая перед коллективом, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов поздравил обоих судей и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности, сообщает Trend.

Было отмечено, что судебно-правовые реформы, проводимые в стране, возлагают на судей большую ответственность. Также была выражена уверенность в том, что новые судьи благодаря своему опыту и профессионализму внесут важный вклад в судебную систему.

Новоназначенные судьи, выступив, отметили, что постараются оправдать оказанное им высокое доверие.

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