Названы подорожавшие и подешевевшие в прошлом месяце в Азербайджане продукты питания

БАКУ /Trend/ - Названа подорожавшая и подешевевшая в прошлом месяце продукция в Азербайджане

Об этом во вторник Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что в марте текущего года был зафиксирован рост цен на отдельные продукты питания, такие как рис, колбасы, свежую и замороженную рыбу, сливочное и оливковое масло, лимоны, мандарины, яблоки, груши, айва, гранаты, грецкие орехи, фундук, каштаны, капуста, помидоры, тыква, свекла, чеснок, лук, картофель, чай, а снижение цен в основном наблюдалось на муку, гречневую крупу, куриное мясо, яйца, столовый маргарин, кукурузное масло, апельсины, бананы, морковь.

"Существенных изменений в ценах на другие продукты питания не произошло. В марте 2024 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-марте - 101,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - говорится в сообщении Госкомстата Азербайджана.

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