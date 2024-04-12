ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции в Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг", как и на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, продолжает работы по реконструкции в Кяльбаджаре, имеющем сложный географический рельеф. Восстанавливается электрохозяйство на высотах, где круглый год лежит снег.

Как сообщили Trend в "Азеришыг", в настоящее время в районе быстрыми темпами ведется строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ. Завершены реконструкционные работы в направлении сел Истису, Зод, Зар, Зейлик и Йеллиджа. В направлении сел Аггая, Гамышлы и Мерджимек продолжаются работы по обновлению электросетевого хозяйства. В этих селах устанавливаются новые металлические опоры и прокладываются кабельные линии современного типа с изоляцией.

В рамках реконструкции продолжаются строительные работы на подстанции мощностью 110/35 кВ, расположенной в поселке Истису Кяльбаджарского района, и прокладка воздушной линии напряжением 110 кВ от Кяльбаджара до Истису - от подстанции "Кяльбаджар" мощностью 110/35/10 кВ. Также в городе Кяльбаджар завершено строительство новой подстанции мощностью 35/0,4 кВ и Центра цифрового управления. В результате проведенных работ будет создана кольцевая схема электроснабжения, соединяющая электросети Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Отметим, что ОАО "Азеришыг" параллельно продолжает процесс обновления электрических сетей во всех регионах страны.

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