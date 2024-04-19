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Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)

Общество Материалы 19 апреля 2024 17:06 (UTC +04:00)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)

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В пятницу, 19 апреля, в Баку открылся 24-й по счету ресторан компании McDonald's Azərbaycan, отвечающий всем новейшим требованиям пищевой индустрии.

Ресторан расположился по адресу Азадлыг, 100 (рядом с жилым комплексом «Olympus Nəsimi»).

Примененный впервые в Азербайджане и сочетающий в себе современность, изысканность и уют уникальный дизайн A Touch of Archery создает особую комфортную атмосферу для посетителей.

Ресторан состоит из двух этажей со 184 посадочными местами. Для быстрого и эффективного обслуживания гостей к их услугам предоставлены такие инновационные технологии, как EOTF (Experience of the Future), позволяющие осуществить заказ посредством интерактивных киосков самообслуживания.

Также в ресторане представлена услуга Table Service, позволяющая получать свой заказ, сидя за столиком.

Посетители могут насладиться ассортиментом горячих напитков и десертов в McCafe, а также воспользоваться удобной услугой «экспресс окно», позволяющей осуществить и получить свой заказ, не заходя в ресторан.

Следует также отметить, что в ближайшее время гости смогут воспользоваться открытой террасой. А для самых маленьких гостей на втором этаже планируется установка детской горки.

Отметим, что ресторане в настоящее время работают около 100 человек. В целом на сегодняшний день McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 2400 граждан страны.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)
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