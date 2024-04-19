Новый ресторан McDonald's открылся на месте бывшего "Насиминского базара" (ФОТО)

В пятницу, 19 апреля, в Баку открылся 24-й по счету ресторан компании McDonald's Azərbaycan, отвечающий всем новейшим требованиям пищевой индустрии.

Ресторан расположился по адресу Азадлыг, 100 (рядом с жилым комплексом «Olympus Nəsimi»).

Примененный впервые в Азербайджане и сочетающий в себе современность, изысканность и уют уникальный дизайн A Touch of Archery создает особую комфортную атмосферу для посетителей.

Ресторан состоит из двух этажей со 184 посадочными местами. Для быстрого и эффективного обслуживания гостей к их услугам предоставлены такие инновационные технологии, как EOTF (Experience of the Future), позволяющие осуществить заказ посредством интерактивных киосков самообслуживания.

Также в ресторане представлена услуга Table Service, позволяющая получать свой заказ, сидя за столиком.

Посетители могут насладиться ассортиментом горячих напитков и десертов в McCafe, а также воспользоваться удобной услугой «экспресс окно», позволяющей осуществить и получить свой заказ, не заходя в ресторан.

Следует также отметить, что в ближайшее время гости смогут воспользоваться открытой террасой. А для самых маленьких гостей на втором этаже планируется установка детской горки.

Отметим, что ресторане в настоящее время работают около 100 человек. В целом на сегодняшний день McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 2400 граждан страны.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.