В Баку отличный соревновательный зал – гимнастка из Германии

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку замечательные условия, много места для тренировок, отличный соревновательный зал.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка, представляющая Германию, Дарья Варфоломеев.

"Первый день соревнований всегда немного стрессовый, упражнение с обручем я прошла хорошо, даже не ожидала, что выполню его так уверенно. Программа с мячом у меня новая, поэтому поначалу была осторожной, но во второй половине композиции собралась и выполнила ее до конца. Завтра буду выступать с булавами, это тоже новое упражнение, однако в этом году я его уже демонстрировала пять раз. А программа с лентой всем хорошо знакома, в прошлом в году я с ней выиграла "золото" на чемпионате Европы в Баку", - отметила гимнастка из Германии, которая в третий раз приезжает в столицу Азербайджана на соревнования.

На Кубке мира в Баку Германию в индивидуальной программе представляют три гимнастки. По словам Дарьи Варфоломеев, спортсменки поддерживают и помогают друг другу.

"Мы поддерживаем друг друга, радуемся успехам. Если говорить о соперницах из других стран, то на соревнованиях я больше фокусируюсь на себе, не смотрю кто как выступает, больше стараюсь думать о себе, о работе с предметом, музыке", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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