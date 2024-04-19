Генеральный директор «Bakcell» встретился с журналистами в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор «Bakcell» встретился с журналистами в Ханкенди.

В ходе мероприятия Др. Клаус Мюллер сообщил, что за короткие сроки компанией Bakcell будет создана сетевая инфраструктура на освобожденных территориях, внедрена услуга VoLTE - самая современная голосовая технология, а также введен в эксплуатацию первый магазин мобильной связи в Ханкенди.

В ответ на вопросы о перспективах инноваций «Bakcell», вызвавших дискуссии в прессе, генеральный директор компании заявил, что Bakcell стоит на пороге серьезных перемен, и подробная информация об этом будет объявлена ​​25 апреля.

Кроме того, Др. Клаус Мюллер отметил, что в 2024 году Bakcell намерена и дальше расширять свою сеть мобильной связи и обслуживания по всей стране.