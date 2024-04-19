Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого дня Кубка мира по художественной гимнастике определились финалистки в программе упражнения с мячом, сообщает в пятницу Trend.

В программе упражнения с мячом в финал Кубка мира по художественной гимнастике вышли Дарья Варфоломеев (Германия, 35.450 балла), Маргарита Колосов (Германия, 34.550 балла), София Раффаэли (Италия, 34.100 балла), Эльвира Краснобаева (Болгария, 33.800 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 33.600 балла), Таисия Онофрийчук (Украина, 33.300 балла), Полина Березина (Испания, 33.300 балла) и Тара Драгас (Италия, 33.200 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде в финал упражнения с мячом не прошли. Агамирова заняла 22 позицию (30.550 балла), а Сеидзаде – 37 место (27.650 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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