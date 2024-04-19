В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

В ходе церемонии открытия были представлены страны, представительницы которых участвуют в Кубке мира. На церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений. Спортсменки борются за награды по отдельным предметам и в многоборье.

На Кубке мира будет разыграно восемь комплектов наград. По традиции кубок "AGF Trophy" будет вручен спортсменке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

ФОТО: Заур Мустафаев.

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