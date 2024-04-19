Команда Азербайджана вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в программе упражнений с пятью обручами, сообщает в пятницу Trend.

В квалификации команда Азербайджана заняла третью позицию с результатом 36.550 балла.

В финал программы упражнений с пятью обручами также вышли команды, представляющие Италию (37.200 балла), Испанию (36.750 балла), Болгарию (35.750 балла), Китай (35.500 балла), Украину (35.300 балла), Японию (35.000 балла) и Мексику (31.550 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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