БАКУ /Trend/ - Баку - уникальный город, отражающий тонкую гармонию исторического наследия и современности. Этот город веками формировался под влиянием различных цивилизаций и до сих пор привлекает внимание своим уникальным культурным и историческим наследием. Баку - один из редких городов, где бок о бок соседствуют исторические архитектурные памятники и современные небоскребы.

История

История города Баку, расположенного на древнем Шелковом пути, насчитывает тысячелетия. Древняя часть города, Ичери Шехер, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь расположены исторические здания, крепостные стены и памятники, а также знаменитая Девичья башня. Старый город с его узкими улочками, мощеными камнями и старинными караван-сараями дает посетителям возможность совершить путешествие вглубь истории.

Девичья башня, относящаяся к XII веку, является одним из символов города. Существуют различные легенды об истории и функциях башни, но ее архитектурная красота и историческое значение неоспоримы. Другим важным историческим памятником является Дворец Ширваншахов. Этот дворцовый комплекс, построенный в XV веке, считается жемчужиной азербайджанской архитектуры и включает в себя мечети, мавзолеи и дворцовые здания.

Современность

Баку также известен своей современной архитектурой и градостроительством. За последние годы в городе построено множество современных зданий, небоскребов и инфраструктуры. Среди этих зданий одним из самых известных является Центр Гейдара Алиева. Это здание, спроектированное всемирно известным архитектором Захой Хадид, отличается своей волнообразной формой и футуристическим обликом.

Бакинский бульвар - обширный парк, расположенный на берегу Каспийского моря, считается символом современного Баку. Здесь посетители могут насладиться видом на море, современными развлекательными центрами и пешеходными тропами. А Пламенные башни - один из самых ярких примеров современной архитектуры города. Они добавляют городу особой красоты также благодаря ночному освещению.

Баку всегда отличался применением технологических инноваций. В нашей столице, которой современные здания добавляют особый колорит, открылся еще один торговый центр. 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку.

Торговый центр Crescent Mall отражает современное и динамичное развитие Баку как места, где традиции сочетаются с инновациями. На пространстве площадью 115 тысяч квадратных метров, где предлагаются шопинг, развлечения и отдых, расположены 5-этажное здание, построенное с использованием современных технологий, трехэтажная парковка на 1193 места, открытая терраса и ресторан, а также первый в торговых центрах Азербайджана музыкальный фонтан.

В торговом центре будут работать около 2400 человек.

В торговом центре, построенном с использованием самых современных технологий, действует служба информационного гида, функционирующая, в соответствии с новыми трендами цифрового мира, на основе искусственного интеллекта. Гид подробно проинформирует о действующих здесь брендах, а также сориентирует и ответит на запросы об услугах. Тем самым упростится передвижение гостей по торговому центру. Информационный гид может предоставлять письменную информацию на 140 языках, а устную - на азербайджанском, английском и русском языках.

В торговом центре с применением искусственного интеллекта современные и светские тренды соединены с нашими историческими и культурными ценностями. Робот с искусственным интеллектом, встречающий гостей у входа, будет называться "Лейли" по имени главной героини поэмы "Лейли и Меджнун" гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, являющейся символом мудрости и красоты.

Синтез исторического наследия и современности

Уникальность Баку заключается в гармоничном сочетании древних и современных элементов. Город, с одной стороны, сохраняет свои исторические памятники, а с другой - включает в себя современное развитие и инновации. Этот синтез повышает привлекательность города как для местных жителей, так и для туристов.

Международные мероприятия и фестивали, проводимые в Баку, способствуют признанию города на глобальном уровне и межкультурному диалогу. Гонки Гран-При Формулы-1, международные концерты и фестивали представляют современный облик и гостеприимство города.

Баку, сочетающий в себе культурное наследие и современность, уверенно шагает в будущее, сохраняя эту гармонию.