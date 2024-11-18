В Нью-Йорке прошел специальный концерт IV Международного конкурса композиторов (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке в зале "Бруно Вальтер" "Линкольн-центра" состоялся специальный концерт IV Международного конкурса композиторов.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Открывая концерт вступительным словом, глава оргкомитета Наргиз Алиярова поблагодарила Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана за поддержку в проведении конкурса.

Председатель жюри, заведующая кафедрой композиции Джульярдской школы, известный композитор Мелинда Вагнер также поделилась своими мыслями.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов, а также народные песни "Sarı gəlin", "Ağacda alma", "Aman, ovçu" и другие.

В вечере также приняли участие пианистка, президент Национального общества музыки и глобальной культуры, заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международного конкурса, доктор философских наук, профессор Наргиз Алиярова, молодой азербайджанский певец, проживающий в США Агиль Сулейманов и ансамбль камерной музыки Манхэттенской музыкальной школы.

Целью проведения конкурса является донесение до мировой музыкальной общественности, что украденные, подвергнутые плагиату наши народные песни принадлежат азербайджанской культуре, а также их широкая пропоганда. Ежегодный конкурс поддерживается Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана.

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