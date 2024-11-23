UNEC и Китайский Сычуаньский университет будут сотрудничать (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Китайского Сычуаньского университета посетила Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

Проректор UNEC по международным связям и программам д.ф.э. Гусейн Гасанов дал информацию китайской делегации о стратегических целях университета.

Он рассказал гостям о позиции UNEC в международных рейтингах, привлечении иностранных студентов в университет, международной аккредитации предметов, расширении связей с зарубежными университетами, а также о других успехах и предстоящих задачах.

Заместитель директора офиса президента Сычуаньского университета проф. Ду Ксиао выразил удовлетворение пребыванием в UNEC и рассказал об университете, который он представляет. Он подчеркнул, что расширение связей с университетами Азербайджана важно с точки зрения взаимного обмена опытом и научного сотрудничества. В ходе встречи между обоими университетами была достигнута договоренность о возможных направлениях сотрудничества.

После обсуждений китайские гости ознакомились с UNEC. Проректор по учебной работе UNEC доцент Герай Мусаев дал информацию о цифровом процессе обучения в университете и организации экзаменов, финансовой лаборатории Bloomberg, дистанционном обучении и т.д. Китайская делегация высоко оценила цифровизацию, применяемую UNEC в учебном процессе.