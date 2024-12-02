Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Джебраил

БАКУ /Trend/ - Согласно I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, очередная группа переселенцев, отправившихся сегодня утром в путь, прибыла в город Джебраил.

Как сообщает Trend, в город Джебраил сегодня вернулись 129 человек в составе 34 семей. Бывшие вынужденные переселенцы, прибывшие в город, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах. Их встретили с большим энтузиазмом.

Жители города Джебраил, вернувшиеся на свои исконные земли, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям. В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по поручению главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 30 тыс. человек, работающих над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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