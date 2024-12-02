В город Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, 2 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района города Баку. На этот раз в город Джебраил возвращается 35 семей – 133 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.