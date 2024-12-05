Участники мероприятия в городе Шуша получили хороший опыт - Адан Мохамуд Ахмад

ШУША /Trend/ - Участники мероприятия в городе Шуша получили хороший опыт.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Адан Мохамуд Ахмад из Сомали, принимавший участие в международной программе "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".

"И азербайджанцы, и другие гости были дружелюбны и гостеприимны. Это мероприятие принесло нам хороший опыт", - отметил он.

Он подчернкул, что ему очень понравилась азербайджанская кухня.

"Еда была бесподобна, а попробовать новые вкусы было приятно",- добавил он.

Напомним, что в октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год.

17 апреля 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей Организации исламского сотрудничества на 2024 год".

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