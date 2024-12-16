В Азербайджане 75 процентов доходов журналистов будут освобождены от налогов

БАКУ /Trend/ - 75 процентов доходов журналистов в Азербайджане будут освобождены от подоходного налога без применения каких-либо условий.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к Налоговому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, 75 процентов доходов физических лиц, занимающихся журналистской деятельностью и имеющих доход (без учета расходов) от этого вида деятельности за календарный год в размере до 45 тысяч манатов, будут освобождены от подоходного налога.

Было отмечено, что с 1 января 2024 года, согласно действующей редакции статьи 102.1.30 Налогового кодекса АР, 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами микропредпринимательства со среднемесячными наемными работниками не менее 3 человек и не имеющих задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование, освобождены от подоходного налога.

Имеется ряд физических лиц, занимающихся индивидуальной профессиональной деятельностью, которые не могут быть плательщиками УСН, так как оказывают услуги не населению, а другим налогоплательщикам. Поскольку эти лица действуют индивидуально, они также не могут воспользоваться льготой, предусмотренной статьей 102.1.30 Налогового кодекса.

Поэтому в целях обеспечения применения справедливого налогообложения в отношении микропредпринимателей - физических лиц с объемом годового оборота предпринимателей, осуществляющих деятельность в некоторых сферах услуг до 45 тысяч манатов, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся освобождения от налога на 75 процентов доходов, полученных этими лицами, без применения каких-либо условий (Требование о трех сотрудниках и отсутствии задолженности по обязательному государственному социальному страхованию).

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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