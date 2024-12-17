Здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить расстройство желудка - минздрав

БАКУ /Trend/ - Насколько здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить расстройство желудка. Основными причинами этой проблемы являются несистемное питание, физическая загруженность в школьном возрасте и абитуриентов, аллергия на белок коровьего молока, стрессовое состояние, инфекция Helicobacter Pylori, генетический фактор и длительное употребление некоторых противовоспалительных препаратов.

Как сообщает Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала врач-педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Диляра Байрамова.

По ее словам, желудочно-кишечные заболевания чаще встречаются у детей на стадии активного развития, поскольку дети полностью зависят от родителей.

«Только родители могут привить своим детям основы здорового образа жизни, правильного питания и культуру пищевого поведения»,- отметила она.

Педиатр отметила, что сбалансированное питание имеет большое значение для правильного роста и развития в младенческом и детском возрасте.

«Как и при любом заболевании, ранняя диагностика и обследование гастроэнтерологических болезней очень важны, поскольку патология желудочно-кишечного тракта, выявленная в детском возрасте, хорошо поддается лечению, в том числе помогает предотвратить различные заболевания в будущем»,- отметила она.

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