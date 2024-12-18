В Азербайджане впервые сдан в пользование единый "Судебный колл-центр"

БАКУ /Trend/ - В целях облегчения доступа к правосудию в Азербайджане, оперативного реагирования на обращения и повышения удовлетворенности граждан, для связи с Верховным судом Азербайджанской Республики, Судебно-правовым советом и другими судами, действующими в стране, введен в эксплуатацию "Судебный колл-центр".

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе Верховного суда Азербайджана.

Набрав короткий номер (012) 887 со стационарных телефонов из любого региона Азербайджанской Республики и 887 со всех мобильных операторов, можно связаться с соответствующим судом через контактные коды, представленные в голосовом меню. Контактные коды судов также можно получить на официальной веб-странице Судебно-правового совета (www.jlc.gov.az).

Отметим, что колл-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в режиме реального времени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!