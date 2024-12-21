Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - 21 декабря очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отправленная из Гарадагского района Баку, прибыла в город Шуша.

Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе ключи от квартир были вручены 49 семьям из 191 человека, которые вернулись на родные земли.

В церемонии вручения ключей приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Семьям, переселенным на постоянное место жительства в Шушу, предоставлены квартиры в новостройках.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также лица, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!