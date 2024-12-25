У родственников пострадавших в авиакатастрофе под Актау берется анализ ДНК - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - У близких родственников лиц, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, берется анализ ДНК.

Как сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, ведомство продолжает расследование уголовного дела, связанного с авиакатастрофой под Актау (Казахстан).

Отмечается, что в настоящее время в административном здании Генеральной прокуратуры, расположенном по адресу: ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160 (рядом со станцией метро "Дарнагюль"), у близких родственников пострадавших берется анализ ДНК.

"Для сдачи соответствующих анализов членам семей пострадавших в результате происшествия следует обратиться по указанному адресу или в районную (городскую) прокуратуру по месту жительства. В случае возникновения дополнительных вопросов они могут позвонить в колл-центр Генеральной прокуратуры по номеру «961», а также по номеру "горячей линии" - "161" и по номеру (012) 361 16 42.