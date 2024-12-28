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Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета AZAL, будут доставлены сегодня в Азербайджан

Общество Материалы 28 декабря 2024 18:20 (UTC +04:00)
Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета AZAL, будут доставлены сегодня в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Тела 3 членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения самолета Embraer-190, будут доставлены сегодня в Азербайджан, сообщили в субботу Trend.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

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