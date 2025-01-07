Внесена ясность в вопрос повышения цен на проезд в Бакинском метро (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет полномочий регулировать тарифы на проезд.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Вопрос о пересмотре тарифа на проезд в метро не был поднят перед соответствующими уполномоченными органами.

"Информация, распространяемая в СМИ, а также в социальных сетях о повышении тарифов на проезд в Бакинском метрополитене, не соответствует действительности.

ЗАО "Бакинский метрополитен" не имеет полномочий регулировать тарифы на проезд. Мы хотим заявить, что ЗАО периодически представляет свои отчеты перед соответствующими государственными органами, в том числе финансовую отчетность.

Следует также отметить, что ЗАО "Бакинский метрополитен" не обращалось в соответствующие уполномоченные органы в связи с пересмотром регулирования тарифов на проезд в метро. В настоящее время Бакметрополитен продолжает функционировать без изменений, тарифы на пассажирские перевозки с 1 июля 2024 года составляют 50 гяпик за одну поездку.

Мы призываем общественность не верить слухам, а ссылаться только на данные официальных и достоверных источников", - говорится в сообщении ЗАО.

Отметим, что ранее в ряде СМИ распространилась информация о повышении стоимости проезда в метро до 0,55 маната (55 гяпиков).

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