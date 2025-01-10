Стал известен график некоторых экзаменов, которые пройдут в этом году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Регистрация на участие в пробном экзамене второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I, II, III и IV группам специальностей пройдет с 6 по 26 февраля. Пробный экзамен состоится 16 марта.

Как передает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), регистрация всех абитуриентов на участие во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения (I этап приема заявлений) будет проводиться с 20 февраля по 5 марта. Первый тур вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет пройдет 6 апреля.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне. Регистрация для участия в этих экзаменах будет проходить в апреле-мае.

Первая попытка вступительного экзамена в магистратуру состоится 16 февраля. Регистрация бакалавров для участия в данном экзамене будет проводиться с 13 по 27 января.

С расписанием других экзаменов можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.